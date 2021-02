Abruzzo: 1,9 milioni per la formazione di giovani agricoltori e imprenditori agricoli

C’è tempo fino al 27 febbraio 2021 per le domande di assegnazione di nuovi voucher formativi nel settore agricolo e forestale. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

La Regione Abruzzo, dopo l’aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa, che prevede attualmente 330 corsi, prosegue nella promozione e trasferimento delle conoscenze tecnico-gestionali e nel rafforzamento delle competenze dei giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, degli operatori agricoli e forestali e loro dipendenti e coadiuvanti.

Le risorse messe a disposizione dal PSR 2014/2020 ammontano a 1.900.000 euro ed i voucher assegnati copriranno il 100% delle spese formative (Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”).

I soggetti interessati possono inoltrare le domande esclusivamente attraverso l’apposito link: https://sportello.regione.abruzzo.it/ , accedendo al Catalogo dei Servizi, Sportello Agricoltura.

L’Accesso allo Sportello è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 e la presentazione della domanda è consentita all’interessato o ad un proprio delegato. Nella medesima sezione per l’inoltro delle domande è attiva anche una specifica funzione dedicata alle FAQ. “Vogliamo essere al passo coi tempi – commenta Imprudente – e consentire oltre all’adeguamento delle attività formative alla repentina evoluzione tecnologica e normativa di settore anche la trattazione di tematiche più attuali ed innovative come: la coltivazione e la lavorazione della canapa light, la coltivazione e la trasformazione di prodotti per l’alimentazione vegan e gluten free, la diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agraria, le nuove frontiere del web marketing in agricoltura, la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’efficientamento idrico ed energetico delle imprese agricole. Invito, pertanto, alla più larga adesione da parte dei soggetti beneficiari a quella che rappresenta un’importante opportunità per favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione delle imprese agricole e forestali della Regione Abruzzo.