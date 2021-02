Un’altra giornata di ricerca sul Velino senza nessun risultato. Squadre da terra in azione con 3 Sonar manuali oggi, impegnate nelle operazioni di ricerca di: Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella. Alle 18 riunione in Prefettura.

Nessuna novità dalla ricerche nell’ottava giornata. Dal campo base di Forme di Massa d’Albe il Capo Stazione del Soccorso Alpino di Avezzano, Fabio Manzocchi, ha spiegato ai nostri microfoni:

Dopo il maltempo della giornata di ieri, oggi sono partite le squadre dei soccorritori, che sono state trasportate in quota anche dagli elicotteri. Le ricerche si sono concentrare sull’area di Valle Majelama, nel tratto che incrocia la Sella del Bicchero, per lustrando anche tutti i canali. Nella mattinata sono partite poi altre squadre di soccorritori, del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, per scandagliare l’area di Valle Genzana, nella parte più bassa rispetto al luogo della valanga “per non lasciare nulla di intentato“, ha precisato Manzocchi alla nostra redazione.

Nessun novità di rilievo emersa dalle ricerche svolte nella giornata di oggi. Il Capoluogo ha mostrato anche l’organizzazione effettuata con particolari mezzi per recuperare il battipista sganciato nella giornata di sabato dall’Ericksson, durante il volo per il trasporto sul Velino.

In questo momento, in Prefettura a L’Aquila, si sta tenendo la riunione in presenza, con tutti i Corpi coinvolti nelle ricerche, per decidere come proseguire. Si valuterà anche un nuovo impiego del sonar Recco a bordo dell’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali. Questo elicottero per le sue caratteristiche tecniche risulta infatti particolarmente indicato per l’utilizzo del sonar Recco, che rileva la presenza di metalli (cellulari, chiavi, placche degli indumenti da alpinista) anche a profondità importanti.