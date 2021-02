L’Aquila, atti vandalici in centro storico

L’AQUILA – “Due simpatiche ragazzine” danneggiano pianta e vaso davanti a un negozio del centro.

I commercianti del centro storico non devono fare solo i conti con l’emergenza Covid 19, ma anche con la stupidità di qualche adolescente annoiata che non ha trovato di meglio da fare che danneggiare piante e arredi davanti al negozio Wycon in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Regina Margherita, come raccontano dal negozio: “Due simpatiche ragazzine hanno smontato la pianta di proposito. Piante comprate per cercare di abbellire la città. Non è solo una bambinata verso una pianta, che comunque compreso di vaso (che mi hanno spaccato) non ho pagato poco, ma è uno sfregio verso un negozio e il commerciante che c’è dietro, che come tutti non sta passando un periodo roseo e deve pure spendere altri soldi per riparare questi stupidi danni. È un fregarsene della città: rompete, imbrattate, sporcate tutto quello che vi capita a tiro. Sappiate, piccoli geni del male, che ho le telecamere dove si vede tutto, e che mi sono stancata di lasciar perdere. Vediamo se venite da sole a chiedere scusa e a risarcire il danno o se con una bella denuncia per atti vandalici imparate a comportarvi come si deve”.