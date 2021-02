Jessica Bucci, chi è la bellissima “pupa” di Avezzano

Jessica Bucci è la bellissima 26 enne di Avezzano nel cast del programma Mediaset “La pupa e il secchione”.

Jessica Bucci è stata inserita nel cast de “La Pupa, il Secchione e viceversa 2021”, la sua è la storia di una donna indipendente e determinata, ma anche innamorata del suo aspetto e del suo percorso.

Classe 1995, è nata ad Avezzano, ma vive a Torino dove lavora come commessa e non appartiene alla galassia delle influencer. Ha un profilo Instagram con 27 mila followers blindatissimo. Si definisce lunatica e caotica, molto semplice, “ghetto style”.

“La pupa e il secchione” è un reality Mediaset in cui ci sono 5 coppie classiche e tre viceversa: i concorrenti vivono isolati dal resto del mondo all’interno di una sontuosa villa alle porte di Roma.

Ogni coppia deve “scambiare il proprio sapere” e fondere il più possibile gli universi di appartenenza, affrontando quotidianamente complicate prove di astuzia, ingegno e cultura generale, ma anche di abilità fisica, forza e destrezza.

In ogni puntata, le pupe e i secchioni e i viceversa ricevono dei voti in base al grado di superamento delle sfide. Il primo posto in classifica garantisce a una sola coppia l’accesso alla puntata successiva. Una squadra, invece, a fine serata, sarà eliminata, dopo aver disputato il famoso “bagno di cultura”.

Alla coppia vincitrice andrà il montepremi finale di 20mila euro.