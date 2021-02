Covid 19, +9% contagi fra under 19 dalla riapertura delle scuole

La riapertura delle scuole ha portato all’aumento dei contagi tra gli under 19. Tra due settimane si aggiungerà anche l’impatto zona gialla. L’analisi di Riccardo Persio.

Seppure non sia possibile identificare un preciso nesso di causa/effetto, i dati sono piuttosto chiari: dal momento in cui si sono riaperte le scuole, il numero dei contagiati under 19 è cresciuto sensibilmente. Questo – è bene precisarlo – non significa che sia la scuola il luogo di contagio, ma i dati analizzati da Riccardo Persio, dottorando all’Università Kore di Enna, non lasciano molti dubbi, almeno per quanto riguarda il solo nesso temporale: “È del tutto evidente, come dalla riapertura delle scuole (settimana 7) la percentuale dei contagi relativi alla popolazione under 19 (in verde) sia iniziata a crescere, anche se non è possibile dimostrare un nesso di causalità tra la riapertura delle scuole e questo incremento”. Si passa infatti dal 13% della settimana 6 al 14% della 7, corrispondente alla riapertura delle scuole, e poi 17% nella successiva e 22% nell’ultima settimana analizzata.

“Sabato prossimo – spiega Persio a IlCapoluogo.it – vedremo se questo numero è ulteriormente aumentato; in questo caso, sarebbe il riflesso della zona gialla. Sono due le possibilità: o il numero resta costante o aumenta ulteriormente, e in questo caso è possibile un aumento esponenziale che potrebbe portare a una nuova impennata come successo a novembre. Certo, la zona gialla non aiuta, soprattutto nel pescarese, dove la curva dei contagi è già abbastanza preoccupante”.

A livello di contagi scolastici, però, anche in provincia dell’Aquila c’è qualche campanello d’allarme. Se a L’Aquila capoluogo la situazione appare infatti sotto controllo, non si può dire lo stesso di Sulmona, dove più o meno tutte le scuole di ogni ordine e grado sono alle prese con i contagi da Covid 19: su 16 nuovi casi registrati solo nei giorni scorsi, infatti, 5 erano relativi a istituti scolastici.