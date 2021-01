L’Aquila, addio a Kira: la pioniera dei Vigili del Fuoco impegnata nel terremoto 2009

Addio al cane Kira, tra le prime componenti delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco e impegnato nei soccorsi all’Aquila.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dice addio a Kira, la pioniera della Componente Cinofila dello stesso Corpo, che aveva partecipato anche ai soccorsi per il terremoto dell’Aquila nel 2009. Kira, un Border Collie femmina, era nata nel 2004 ed è stata tra le prime 16 Unità Cinofile del Corpo Nazionale.

Come ricorda La Stampa, Kira ha svolto servizio a Cagliari dal 2007 fino al 2015, partecipando a innumerevoli interventi di ricerca, tra cui appunto quelli post sisma 2009. Il cane e il suo conduttore, Gavino Fiori, hanno fatto da traino per la costruzione del Nucleo cinofilo VVF regionale sardo e per la preparazione di altre unità cinofile.