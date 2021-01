Dispersi sul Velino, nessuna traccia rilevante nella zona bonificata dal sonar

MASSA D’ALBE – Dopo le verifiche del caso, nessuna traccia rilevante è stata registrata nella zona bonificata dal sonar con tecnologia Recco.

Ancora nessuna notizia, purtroppo, dei quattro dispersi sul Monte Velino, Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella e Gianmarco Degni.

Una cosa però ormai è chiara: nella zona bonificata dal sonar con tecnologia Recco proveniente dalla Valle D’Aosta non ci sono dispersi. La tecnologia utilizzata ha permesso di escludere la presenza dei dispersi nelle zone limitrofe a quella principale, dove si sta già operando, così i soccorritori non dovranno “deviare” dal percorso inizialmente stabilito, a dimostrazione che la prima intuizione rispetto al luogo delle ricerche era corretta. Il lavoro non è stato certo facile. Intanto l’elicottero dei carabinieri ha dovuto scandagliare le zone limitrofe in condizioni meteo facilmente variabili, come d’altra parte dimostrato nell’imprevisto accaduto in precedenza al trasporto del battipista, che è stato sganciato in zona sicura dall’elicottero dei vigili del fuoco per evitare pericoli inutili.

Inoltre, come spiegato a IlCapoluogo.it dal Soccorso Alpino Nazionale, interpretare i segnali della tecnologia Recco non è semplicissimo, in quanto non ci sono valori assoluti, ma oscillazioni da interpretare, senza contare che abitualmente, quando si utilizza il sonar, si captano numerosi metalli come filo di ferro e altri piccoli oggetti che nulla hanno a che vedere con i dispersi.

Nel caso specifico delle ricerche sul Velino, infatti, confermano dal Soccorso Alpino, il sonar ha fatto rilevare alcune oscillazioni sospette che sono state verificate, ma senza esito rispetto ai dispersi.

Non resta quindi che proseguire le ricerche nel luogo subito indicato, nell’area di Valle Majelama che incrocia la Sella del Bicchero, “perché le ricerche portano lì e lo dimostrano le auto parcheggiate sotto la Valle e le orme che poi si interrompono proprio in quell’area, la stessa interessata dalla valanga”, come aveva già spiegato Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

Intanto lunedì le ricerche riprendono e qualora le condizioni meteorologiche lo consentiranno potranno essere utilizzati gli elicotteri che velocizzano il trasferimento in quota degli uomini e delle attrezzature.