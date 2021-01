CAI L’Aquila, ricomincia la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo

L’AQUILA – Nel 2021 ricominceranno le attività della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo del CAI.

“Nel corso del 2021, dopo ben dodici anni di ingiustificabile oblio –non attribuibile solo alle difficoltà del post-terremoto –, riprenderanno le attività della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo della nostra Sezione, intitolata all’indimenticato Presidente Nanni, Scuola che per tanti anni ha formato generazioni di alpinisti, aquilani e non solo”. L’annuncio in conferenza stampa da parte del presidente del CAI L’Aquila, Vincenzo Brancadoro. “Grazie al rinnovato spirito di fratellanza e collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, è stato possibile accogliere nella sede del CAI la Stazione di Soccorso dell’Aquila, che è tornata nella casa che le è propria. Dal gruppo di volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Aquila la Scuola attinge oggi le forze necessarie per formare un gruppo di Istruttori, vera linfa vitale, ricca di figure di alpinisti e scialpinisti esperti e pieni di volontà. […] Il Club Alpino dell’Aquila torna, così, a rioccupare uno spazio che gli è proprio, seguendo i suoi fini istituzionali, pergarantire un altissimo livello di formazione, in ogni ambito delle attività in montagna, in ambiente impervio o ipogeo. La nostra Scuola sezionale si affianca alle due Scuole intersezionali operanti in territorio abruzzese, la Scuola “Gran Sasso” e la Scuola “Rosa dei Venti”, con le quali ci sarà collaborazione e interazione, volendo ampliare il ventaglio delle proposte e non sovrapporle, in una sorta di vana competizione”.

CAI L’Aquila, il calendario delle attività.

La Sezione CAI dell’Aquila propone una rosa di iniziative che si è ritenuto opportuno dover confermare, se e quando ciò sarà possibile: “Sarà nostra cura informare puntualmente i Soci e gli appassionati sull’evoluzione della situazione e sulla realizzabilità delle iniziative proposte”.

La Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano, attraverso il CSV Abruzzo, ha ottenuto il riconoscimento da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha approvatoe finanziato il nostro progetto denominato “Buon Cammino”. Il progetto prevede l’impiego, per l’anno 2021, di 3 volontari del Servizio Civile presso la nostra sede.È la prima volta che una sezione CAI abruzzese ottiene questo riconoscimento ed è tra le poche Sezioni in Italia. I candidati a svolgere il servizio civile presso il CAI L’Aquila possono trovare tutte le informazioni all’indirizzo: www.cailaquila.it. Il progetto “Buon cammino” si inserisce nel quadro della promozione di percorsi di mobilità dolce,che si colloca all’interno della valorizzazione e riqualificazione ambientale. L’intento è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale e culturale attraverso la valorizzazione delle attività escursionistiche favorendo al tempo stesso la diffusione di un turismo sostenibile grazie a interventi di monitoraggio, manutenzione e recupero dei percorsi esistenti e la loro messa in rete. Il progetto potrà contribuire ad intrecciare tutte le informazioni relative alle aree interessate: percorsi, luoghi d’interesse storico-paesaggistico, ristori, servizi in genere e informazioni legate al trasporto pubblico per una migliore accessibilità.In particolare le azioni si snodano rispetto alle seguenti definizioni: paesaggio, ambiente, escursionismo, sentiero, sentiero attrezzato.

L’Azione del progetto, per ciò che riguarda la Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano, vede iniziative tese allo sviluppo del programma “La Montagna in città”, che acquista un grande valore a seguito della dichiarazionedella Perdonanza, della Transumanzae dell’Alpinismoquali Patrimoni immateriali dell’UNESCO.La Sezione, per dare maggior significato alla Dichiarazione dell’Alpinismo quale patrimonio immateriale dell’UNESCO, dedica particolare attenzione alla valorizzazione dei beni paesaggistici e dei patrimoni culturali materiali e immateriali, attraverso la conoscenza e il recupero dei cammini storici del territorio prossimo alla Città dell’Aquila.L’area San Giuliano -Madonna Fore -Monte Pettino, come anche le “Canetre” di Monticchio e Ocre, rappresentano il polmone verde della città, da tutelare e conoscere. Il programma annuale “Montagna in città” si sviluppa attraverso escursioni alla portata di tutti della durata di 2 ore circa ogni ultimo sabato o domenica da gennaio a maggio e da settembre a dicembre. Il progetto “Buon Cammino” prevede:•programmazione dei sopralluoghi sul territorio;•affiancamento nella raccolta documentale: fotografie, rilevamento GPS per registrare le coordinate geografiche;•documentazione ed elaborazione dei dati sui sentieri e sulla segnaletica escursionistica con appositi programmi software adottati dal CAI;•cura e manutenzione della rete sentieristica per assicurarne fruibilità in sicurezza;•organizzazione di escursioni sui percorsi del territorio che conducono ai beni architettonici;•predisposizione di materiale divulgativo e promozionale.

In particolare, riguardo alla Biblioteca della Montagna “Carlo Tobia”, del Club Alpino dell’Aquila, si prevede:•apertura e informazioni all’utenza sulmateriale documentale disponibile alla consultazione;•organizzazione e promozione di incontri;•sistemazione e archivio del materiale;•recupero e studio del materiale archivistico e bibliografico della rete sentieristica locale su cartografia.