Bellezze d’Abruzzo, il convento di Ocre

Nel suggestivo video di Federico Strinella, il convento di Sant’Angelo di Ocre si mostra in tutta la sua bellezza.

“Uno dei luoghi che ha da sempre catturato l’attenzione – scrive inabruzzo.it – è il convento di Sant’Angelo d’Ocre che sebbene sia stato gravemente ferito dal terremoto è un’attrattiva sempre considerata non soltanto dai credenti, ma anche da coloro che hanno il desiderio di godere di un gradevole panorama. Questo convento è situato in una fittissima zona verde, circondato completamente di boschi che ne aumentano il fascino e la tranquillità. Già il percorso che il visitatore è tenuto a fare per raggiungere la struttura è suggestivo ed entusiasmante e tende ad incuriosire maggiormente: il convento infatti è collocato su una delle vette del Monte Circolo, dalla quale ci si può esporre e godere di un panorama stupefacente offerto dalla Valle dell’Aterno che in quest’ottica viene dominata dal Gran Sasso”.