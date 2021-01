Mercati finanziari: le possibili strategie d’investimento per il 2021

Investire in borsa rappresenta un rischio e un’opportunità al contempo e, in questo anno così particolare in cui tutto il mondo ha gli occhi puntati sulla pandemia e l’economia ha ricevuto un forte scossone, occorre prestare ancora più attenzione del solito. Facendo trading nel modo corretto e seguendo i consigli di broker davvero esperti e soprattutto certificati, però, tali rischi si riducono e le opportunità da valutare diventano molteplici. Ad esempio, il portale migliori-investimenti.com suggerisce di dedicarsi al Forex, alle azioni e alle criptovalute che sono tra gli investimenti veloci più interessanti e validi, specie se ci si avvale di strumenti come i conti demo e il copy trading.

Le migliori strategie

Il foreign exchange, altrimenti denominato Forex, consiste nello scambio di diverse valute che non avviene in borsa, ma direttamente tra investitore e venditore tramite un mercato prettamente bancario, l’OTC (Over The Counter) che è attivo 24 ore su 24 grazie a fusi orari diversi. A seconda delle tempistiche dello scambio valutario è possibile operare il Forex in tre modi diversi.

Lo spot rappresenta lo scambio immediato di valute, il forward stabilisce un prezzo che sarà corrisposto entro una data precisa, mentre il future vincola tale data attraverso un contratto vero e proprio. Ovviamente, si tratta di un mercato nel quale influiscono diversi fattori, primo fra tutti la potenza d’acquisto stessa della moneta (euro, dollaro o yen che sia) ma anche il rapporto tra domanda e offerta e il tipo di economia presente nel Paese in quel momento.

Le criptovalute sono la nuova frontiera del denaro virtuale e, invece di essere movimentate dalle banche, hanno un loro specifico “portafoglio” chiamato blockchain: i Bitcoin sono la criptovaluta più nota e non sempre seguono l’andamento del mercato tradizionale, riservando spesso delle sorprese.

Un’altra strategia interessante è quella degli investimenti sulle materie prime, quali oro, petrolio e diamanti. Oltre al semplice acquisto, è anche possibile sfruttare i cosiddetti contratti per differenza, o CFD, nei quali si imposta un rialzo o un ribasso sul mercato e si attende che l’evento si verifichi effettivamente. Qualora, poi, la previsione si riveli azzeccata e si desideri chiudere la posizione traendo profitto si parla di take profit; in caso contrario, si corre ai ripari con uno stop loss arginando le perdite.

Come fare trading online

Per attuare tutte queste strategie (e anche molte altre) occorre però affidarsi a un broker che è il tramite virtuale tra i mercati finanziari e l’investitore. Il broker non si può improvvisare tale e, oltre a competenze ben specifiche, deve avere certificazioni dalla CONSOB, l’organismo di tutela degli investitori. Naturalmente esistono altri organi, a livello mondiale ed europeo, che si occupano di rilasciare i permessi validi per svolgere l’attività di broker e, a qualunque portale ci si affidi, sarà indispensabile accertarsi che vi sia questa condizione imprescindibile.

Occorre diffidare di broker che promettono sicurezze incompatibili con la realtà del trading o che richiedono somme di denaro per aprire un conto: il conto DEMO è offerto dai migliori siti di trading, offre la possibilità di simulare vere operazioni senza spendere soldi reali e, soprattutto, è gratuito. Solo se e quando il trader deciderà di passare alla fase d’investimento classica, allora potrà decidere con quale quota iniziare.

Strumenti molto utili, in questi portali, sono anche il social trading e il copy trading, laddove il primo è uno scambio di opinioni, pareri, esperienze tra investitori, proprio come accade in un social convenzionale; il secondo, invece, consente di ricalcare letteralmente le orme di trader con grande esperienza che offrono ad altri la possibilità di copiarli per aumentare le probabilità di successo. Si tratta di una pratica utilizzata sia dai neofiti che da coloro i quali non abbiamo molto tempo di studiare il mercato finanziario ma desiderino comunque tentare la fortuna.

IP