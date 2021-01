L’Aquila, la ciambella di San Biagio: una storia lunga oltre 300 anni

L’AQUILA – La ciambella di San Biagio e le sue origini, tra fede e storia.

Un evento tragico come il terremoto del 1703 è alla base della tradizione relativa alla ciambella di San Biagio, non un semplice prodotto di consumo, ma parte integrante della tradizione religiosa e storica dell’Aquila.

Prodotto originariamente come segno di ringraziamento a San Biagio, per la salvezza dal terremoto del 1703, la ciambella veniva benedetta, come si usa per il pane di San Giuseppe, prima di essere affidata alla distrubuzione collettiva e quindi consumanta, specialmente tra il 2 e il 3 febbraio, ricorrenza del terremoto del 1703 e anche festa di San Biagio.

La ciambella di San Biagio, la ricetta aquilana.

RICETTA

Ingredienti

– 300 g farina tipo 1

– 250 g farina di solina o altra farina a piacere

– 3 uova

– 245 g zucchero semolato

– 110 g burro

– 60 ml latte

– 50 ml anice

– 1 limone bio

– 16 g lievito per dolci

– 1 cucchiaino estratto di vaniglia

– 1/2 cucchiaino sale

Per decorare

– 1 tuorlo

– 1 cucchiaino miele

– 1 Cucchiaio Latte

– qb granella di zucchero

– qb amarene sciroppate o ciliegie candite facoltativo

Per la preparazione continua a leggere qui: https://www.essenzadivaniglia.it/ciambelle-di-san-biagio/