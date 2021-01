Abruzzo in zona gialla: cosa cambia

Sulla base dei dati della Cabina di Regia, l’Abruzzo entra ufficialmente in zona gialla a partire da lunedì 1 febbraio.

Abruzzo, cosa cambia con la zona gialla

Coprifuoco

Resta il coprifuoco in Abruzzo, anche in zona gialla. Coprifuoco che sarà valido dalle 22 alle 5 del mattino, ad eccezione dei motivi di lavoro, salute e necessità.

Spostamenti

Non ci si può spostare tra regioni fino al 15 febbraio, a meno che non ci siano motivi di lavoro, salute o necessità. Ogni spostamento fuori regione dovrà essere, però, giustificato con l’autocertificazione. Consentiti gli spostamenti fuori regione per raggiungere le seconde case.

Consentiti gli spostamenti tra comuni.

Visite a parenti e amici

Possiamo spostarci in tutta la regione per fare una visita ad amici e parenti ma una sola volta al giorno, al massimo in due persone (i minori di 14 anni e i disabili non rientrano nel calcolo), dalle 5 alle 22. Il rientro a casa, domicilio, abitazione, residenza è sempre consentito.

Bar, ristoranti e negozi

Riaprono bar e ristoranti, ma solo dalle 5 alle 18. Fino alle 22 è consentito il servizio da asporto (per i bar solo fino alle 18). Anche la consegna a domicilio è consentita.

Tutti i negozi sono regolarmente aperti.

Altre attività

Restano chiusi gli impianti sciistici, così come cinema, teatri, palestre, piscine, musei e teatri.