Abruzzo in fascia gialla, riapre il MuNDA

L’AQUILA – Con l’Abruzzo in fascia gialla il MuNDA riapre le porte al pubblico.

La nuova ordinanza configura la Regione Abruzzo in fascia gialla, il MuNDA, Museo Nazionale d’Abruzzo, riapre dal prossimo lunedì 1 febbraio. L’apertura è ad orario continuativo, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 19.30. La biglietteria chiuderà alle 19.00. Si conferma il costo del biglietto intero € 4,00, e ridotto € 2,00.

“Siamo felici di riaprire il MuNDA, – sottolinea la direttrice Maria Grazia Filetici – che per il momento rimarrà chiuso per il fine settimana secondo le indicazioni del MiBACT. I nostri obiettivi sono molti e per questo stiamo lavorando per nuove offerte e programmi di valorizzazione per tutti. Vi aspettiamo nella sede di Borgo Rivera il museo senza barriere architettoniche”.