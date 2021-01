Viabilità L’Aquila Ovest, lavori sulla ss 80

A partire da martedì 2 febbraio e con durata di un mese, salvo proroghe, avranno inizio i lavori per il miglioramento della viabilità di accesso e di uscita dal casello autostradale dell’Aquila ovest, versante strada statale 80.

Per questa ragione, a partire dal 2 febbraio, l’accesso/uscita avverrà esclusivamente dalla strada statale 17, con le seguenti modalità: ingresso in autostrada possibile solo dalla direzione L’Aquila – Rieti; uscita dall’autostrada obbligatoriamente in direzione Rieti con divieto di svolta a sinistra ed eventuale inversione alla prima rotatoria.

L’ordinanza del corpo di Polizia municipale è pubblicata nell’area Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_470462_726_1.html ed è stata trasmessa, tra gli altri, alle società di trasporto pubblico per le conseguenti comunicazioni all’utenza.