Torino, mamma e figlio uccisi: la donna era di Roccacasale

Dramma a Carmagnola, in provincia di Torino: 39enne uccide la moglie e il figlio di 5 anni e poi tenta il suicidio. La donna era di Roccacasale.

Era originaria di Roccacasale Teodora Casasanta, la donna uccisa insieme al figlio a Carmagnola, in provincia di Torino. Ad uccidere i due, il marito 39enne che ha poi tentato di togliersi la vita. L’allarme è scattato nella notte, quando i vicini hanno allertato le forze dell’ordine per via di urla per un violento litigio che si sentivano dall’appartamento della coppia.

All’arrivo dei carabinieri, però la scena agghiacciante: donna e bambino sono stati ritrovati senza vita, mentre il 39enne ha provato a togliersi la vita, senza riuscirci, ed è stato ricoverato in ospedale, dov’è piantonato.

La donna uccisa, come ricorda ilgerme.it, era nipote del vicesindaco di Roccacasale, Agostino De Simone che ha commentato su Facebook: “La tragedia di questa mattina in provincia di Torino colpisce duramente la mia famiglia non ci sono parole”. Il giorno dei funerali, non ancora ufficializzato, sarà proclamato lutto cittadino.