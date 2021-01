Monte Ocre, valanga a 2000 metri

Una valanga si è staccata dal Monte Ocre a partire da circa 2 mila metri di quota.

La foto risale al 27 gennaio ed è stata pubblicata su Facebook dalla pagina Meteo aquilano.

La valanga, spiega Meteo Aquilano, è scesa per diverse centinaia di metri sul Monte Ocre, a partire da circa 2000 metri di quota.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione e consultare i bollettini meteo, quando si programma un’escursione in montagna.

“Ricordiamo a tutti di prestare la massima attenzione quando si programma una escursione sulla neve. Non bisogna farsi ingannare dalle buone condizioni meteorologiche perché il richiamo termico in quota, unito ai grossi quantitativi di neve caduti sulle nostre montagne, può risultare un cocktail molto pericoloso. Consigliamo dunque di consultare il bollettino meteomont, prima di mettersi in cammino”.