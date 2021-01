L’Aquila, addio ad Agostino Di Gregorio

L’AQUILA – Lutto a L’Aquila, si è spento Agostino Di Gregorio.

Molto conosciuto in città e grande tifoso rossoblù. La società L’Aquila 1927 pubblica una nota di cordoglio per la scomparsa di Agostino Di Gregorio.

“Apprendiamo con tristezza la notizia della morte di Agostino Di Gregorio, grande tifoso e appassionato dei #rossoblu. Agostino, per tutti Augusto, lascia in tutti noi lo splendido ricordo di una persona buona e generosa. L’abbraccio di tutta L’Aquila 1927 giunga, in questo doloroso momento, al figlio Maurizio e a tutti i familiari”.