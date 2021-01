Asl L’Aquila, D’Eramo: la Lega richiede consiglio comunale straordinario

Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Marinangeli subentra a Sabrina Cicogna. D’Eramo sull’Azienda Sanitaria: “Serve chiarezza, richiesto consiglio straordinario”.

L’AQUILA – “La situazione nella Asl provinciale aquilana è di caos totale: conclamata l’inadeguatezza del direttore generale, Roberto Testa, a gestire una situazione simile ” Lo dice il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, circa le ultime vicende concernenti l’azienda sanitaria provinciale.

“Questa mattina – aggiunge D’Eramo – la Lega ha presentato la richiesta di un consiglio comunale straordinario aperto al dg stesso, al Presidente della Regione, ai deputati eletti sul territorio, ai consiglieri e agli assessori regionali aquilani. La governance attuale dell’Asl non è in grado di far fronte alle tante problematiche della sanità, ci sono gravi ritardi e inadempienze sull’edilizia sanitaria e sulla messa in funzione di macchinari importanti. Serve una urgente azione che faccia chiarezza e, allo stesso tempo, che dia una soluzione immediata a molteplici dossier su temi specifici. Bisogna far luce su una gestione che desta davvero enormi perplessità” conclude D’Eramo.