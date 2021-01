Abruzzo zona gialla: è ufficiale

Abruzzo, la zona gialla è ufficiale.

Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. Tutte le altre regioni, Abruzzo incluso, sono gialle a partire dalla mezzanotte di domenica 31 gennaio.

L’Abruzzo passa in fascia gialla, dove scendono in totale 11 regioni. I valori presi in considerazione per la classificazione delle regioni permettono all’Abruzzo di passare al giallo. Riapriranno bar e ristoranti.

Secondo al monitoraggio della Cabina di regia, tutte le Regioni – tranne l’Umbria – nel periodo tra il 18 e il 24 gennaio hanno dati da zona gialla, cioè un Rt inferiore a 1 e un rischio basso o moderato.

Per l’Abruzzo la zona gialla era stata già anticipata dalla redazione del Capoluogo. Ora c’è l’ufficialità direttamente dal Ministero dopo l’ultimo report dalla Cabina di Regia.

In aggiornamento