Tempera in festa per il patrono San Biagio

La Parrocchia di Tempera festeggia il suo Patrono San Biagio, vescovo e martire, rispettando tutte le normativa anti Covid.

Lo rende noto il parroco di Tempera, don Giovanni Gatto. Non ci sarà la consueta benedizione della gola con le candele benedette in base alle norme anti Covid. Così come, sempre nel rispetto della normativa, non ci sarà nessuna processione o fuochi pirotecnici.

San Biagio a Tempera, il programma delle celebrazioni

Martedì 2 febbraio ore 17 Santa Messa della Candelora con benedizione delle candele. Mercoledì 3 febbraio, alleore 17 festa patronale di San Biagio con la presenza del sindaco dell’Aquila o di un suo delegato. Il 4, il 5 e il 6 febbraio ci sarà la Santa Messa con triduo alle ore 17.00. Domenica 7 febbraio alle ore 11 Santa Messa solenne in onore di San Biagio.

Non ci saranno assembramenti e verranno rispettate tutte le norme anti Covid in base anche all’accordo tra i vescovi italiani CEI e lo Stato.

“La cosa più bella sarà la presenza dei temperesi e di altre persone che verranno da fuori mantenendo un metro di distanza ciascuno con mascherine e mani igienizzate e, soprattutto con sincera devozione”, spiega don Gatto.

“Ringrazio di cuore il comitato feste che è la pro loco di Tempera e tutti i miei parrocchiani validi e preziosi collaboratori. La festa di San Biagio è molto sentita e valorizzata a Tempera”.

“Affido a san Biagio vescovo e martire il mio 46esimo compleanno che sarà domani 29 gennaio 2021 così ringrazio Gesù, San Biagio, la Mamma Celeste, gli angeli e i santi per il grande dono della vita. Pregheremo per gli ammalati di Covid, per tutti gli altri ammalati con patologie diverse dal Covid, per tutte le persone sole, tristi e bisognose. Il tutto nella Chiesa parrocchiale antisismica di legno dedicata a san Biagio lungo il fiume Vera di Tempera frazione di L’Aquila in via monsignor Mario Pimpo snc già via Madonna del Rosario”

“il 3 febbraio ci sarà anche la Polizia Municipale che ringrazio di cuore per avere accettato il mio invito grazie alla premura della segreteria del Sindaco”.