Preturo, basta incidenti: i residenti chiedono lavori sulle strade

Il rettilineo di Preturo è una strada pericolosa: alla velocità delle auto si aggiunge il problema del manto stradale sconnesso in più punti.

Troppi gli incidenti, anche mortali, come l’ultimo, in cui a perdere la vita è stato un giovane 38enne, Luca Messineo.

I funerali di Luca saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, accanto al cimitero monumentale.

Dopo l’ennesima tragedia sono tante le voci che insistono e chiedono interventi urgenti sul rettilineo di Preturo.

Il presidente del Abuc di Preturo, il consigliere comunale Antonio Nardantonio, ha spiegato al Capoluogo che da anni chiede un intervento non solo per il rifacimento della strada, ma anche la realizzazione di una rotatoria nei pressi dell’aeroporto che andrebbe sicuramente a migliorare il problema dell’eccessiva velocità.

Nardantonio ha aggiunto che l’Abuc di Preturo era disponibile ad accollarsi le spese sia per i dissuasori che per altre migliorie che avrebbero consentito una maggiore sicurezza stradale.

Per adesso sono riusciti ad ottenere solo dei lampeggianti (acquistati sempre dall’Abuc) che non hanno a quanto pare migliorato la situazione.

Adesso, si fanno sentire anche i residenti: tante le segnalazioni raccolte dal Capoluogo.

Innanzitutto il problema principale è il traffico che si congestiona dalla rotatoria sulla SS. 17, attraversa il centro di Coppito e si innesta con la SS. 80 nell’abitato di Preturo.

La strada, dissestata da tempo, non riesce più a sopportare il carico del traffico che, nell’ultimo decennio, si è più che decuplicato con la presenza di tanti mezzi pesanti.

“Oltre al manto stradale dissestato che è visibile a tutti – spiega al Capoluogo un residente di Preturo – ci sono innumerevoli disagi dovuti alla mancanza di controlli da parte delle autorità competenti, il problema più urgente è trovare una soluzione all’eccessiva velocità, causa di tanti incidenti che in questi anni hanno flagellato questa zona”.

Rettilineo di Preturo usato come “rampa di lancio”

“Il rettilineo di Preturo viene usato dagli automobilisti come se fosse una rampa di lancio, più volte mi è capitato di essere sorpassata mentre rientravo nel vialetto di casa mia, freccia a sinistra inserita e macchina dietro ‘che se ne frega’ e sorpassa”, dice un’altra residente.

“Un altro pericolo è costituito da coloro che parcheggiano in mezzo alla strada per fermarsi al bar, impedendo la visibilità in procinto di uno stop in salita”.

Preturo, il problema delle pensiline inesistenti

Poi, come sottolineato al Capoluogo anche dal presidente dell’Abuc Nardantonio, un altro problema della frazione sono le fermate dell’autobus, che in alcuni punti non sono nemmeno segnalate oppure vertono in condizioni “pietose”.

Non solo le macchine, ma problemi anche per i pedoni, come spiega un residente. “Sono tante le persone che lungo il rettilineo partendo da Coppito si spostano a piedi, mettendo a rischio la propria incolumità. Non c’è un marciapiede o un passaggio pedonale”.

Pedoni e anche ciclisti. “Dal lato della Guardia di Finanza è facile ‘scartare’ i ciclisti con la macchina anche se si posizionano a ‘sciame d’ape’. Lungo il rettilineo, pieno di buche, spesso ti trovi a fare una specie di slalom, rischiano di finire sulla carreggiata opposta”.