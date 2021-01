L’Aquila – Venerdì tornano le piogge da ovest, continua il rialzo termico.

La giornata di venerdì trascorrerà con nuvolosità irregolare sulle zone occidentali e a ridosso dei rilievi. Altrove il cielo si presenterà inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso ma la nuvolosità aumenterà nel corso del pomeriggio. Ci saranno anche delle precipitazioni sparse tra la tarda mattinata e la serata, concentrate sulle zone a confine con il Lazio e sui rilievi. Quota neve in rialzo fino a 1800-1900 metri.

Le temperature saranno in aumento, sia nei valori minimi (-2/+3°C), che in quelli massimi (+8/+11°C). Ventilazione in intensificazione da sud-ovest nel corso della giornata, con raffiche forti sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)