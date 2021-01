Dispersi Velino, arriva il gatto delle nevi per aiutare nelle ricerche

Sarà portato in quota con un elicottero Erickson un gatto delle nevi per aiutare nelle operazioni di ricerca dei 4 dispersi sul Velino. Il trasporto, da quanto viene riferito, sarà possibile solo domani.

Notizia di qualche minuto fa, annunciata al Capoluogo dai soccorritori impegnati nelle operazioni di soccorso.

L’attività di ricerca è molto complessa. Nella mattinata di ieri alcune valanghe artificiali, provocate con numerose esplosioni, hanno messo in sicurezza l’area in cui operano i soccorritori, alle prese con un muro di neve che tocca anche i 9 metri. Non bastano le sonde, allora arriverà il gatto delle nevi, per provare a velocizzare la perlustrazione della grossa valanga riscontrata in quota, nelle vicinanze del Colle del Bicchero.

Si è ancora in fase di organizzazione per l’ulteriore rinforzo che sarà nelle disponibilità dei soccorritori.

Seguiranno aggiornamenti