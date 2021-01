Camera di Commercio Gran Sasso, Mara Quaianni presidente dell’Agenzia Sviluppo

Riunione di Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso, Mara Quaianni eletta presidente dell’Agezia per lo sviluppo.

Si è riunita oggi la Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia presieduta dal Presidente Antonella Ballone. Tra i vari punti all’ordine del giorno si è proceduto all’elezione del Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo nella persona della Dott.ssa Mara Quaianni (Federalberghi Provincia L’Aquila). A comporre il consiglio di amministrazione sono stati designati Carlo Rossi (Confesercenti Avezzano) Francesco De Bartolomeis (Confindustria L’Aquila) Alberico Maccioni (Consumatori Teramo) e Bernardo Sofia (CNA Teramo).

“Ringrazio il Presidente e la Giunta che mi ha eletta – ha dichiarato la neo Presidente Mara Quaianni – continuerò il mio lavoro iniziato già da alcuni anni in qualità di vice presidente dell’Agenzia. Ritengo che l’Agenzia abbia grandi potenzialità di crescita ponendosi al servizio delle aziende del nostro territorio. Sarà mia premura confrontarmi con il Presidente Ballone per sviluppare un piano di lavoro sulla area aquilana e teramana”. La neo eletta Presidente ricorda che “L’Agenzia svolge importanti servizi attraverso il Laboratorio chimico – merceologico nel campo delle Acque, dell’Olio di oliva e sugli alimenti in genere, inoltre gestisce corsi di Formazione Professionale ed attività di studio, indagini e ricerche sull’economia della Regione. Un particolare saluto – prosegue il Presidente – va ai collaboratori dell’Agenzia che saranno colonna portante per affiancarmi in questo cammino”.

Il Presidente Antonella Ballone si congratula con il Presidente dell’Agenzia augurandole un buon lavoro e con la certezza che le attività che saranno svolte dall’Agenzia saranno indirizzate al rilancio ed allo sviluppo del territorio.