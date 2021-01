Asl 1, Franco Marinangeli al posto di Sabrina Cicogna

L’AQUILA – Franco Marinangeli nominato direttore sanitario facente funzione alla ASL 1 al posto di Sabrina Cicogna.

Il professor Franco Marinangeli, primario di rianimazione dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila è stato nominato direttore sanitario della Asl 1, al posto di Sabrina Cicogna, a cui non è stato rinnovato l’incarico in tempo utile ad evitare le limitazioni legate all’età.

Il professor Marinangeli è stato tra i 9 premiati per la 12esima edizione del Premio “Medicina d’Abruzzo” ed è in prima linea da mesi per l’emergenza Covid. Marinangeli è il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e direttore della Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell’Ateneo aquilano.