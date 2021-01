Temperature da brivido, -25.4 a Campo Felice

L’AQUILA – Il territorio si sveglia con temperature da brivido. “Record” a Campo Felice con minime a -25.4° C.

Ancora una nottata e una mattinata da brivi su tutto il territorio aquilano, su cui si sono registrate rigidissime temperature: “Questa mattina – confermano da Meteo Aquilano – l’intero territorio si è svegliato con temperature sotto zero. A Campo Felice la nostra stazione meteo presso la baita del Caseificio Campo Felice ha registrato una temperatura di -25.4°C (minima parziale perché la stazione è andata temporaneamente off-line, quando era in minima, alle 6.25). Da segnalare sono anche i valori minimi di Pescasseroli Loc. Vallechiara (-16.0°C, in collaborazione con Meteo Abruzzo), Castel del Monte Loc. Pietrattina (-15.4°C, in collaborazione con il Cetemps) e Cascina (-13.2°C)”.

Temperature in picchiata nella prima mattinata anche in Valle Subequana (-10° in zona San Demetrio) e a L’Aquila (-8°)