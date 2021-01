L’Aquila – Giovedì nuove nubi in arrivo da ovest e temperature in rialzo.

La giornata di giovedì inizierà con cielo sgombro da nubi su tutto il territorio aquilano. Dalle ore centrali del giorno assisteremo dapprima all’arrivo di nubi alte e, dal tardo pomeriggio, di nuvolosità irregolare sulle zone a confine con il Lazio, dove non si esclude qualche isolato e breve rovescio serale. Quota neve sui 1300 metri.

Temperature in rialzo, sia nei valori minimi (-5/-1°C) che in quelli massimi (+7/+10°C). Venti da sud, in intensificazione dalla serata.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)