Covid 19, Franco Marini dimesso dall’ospedale

A quasi un mese dal ricovero per Covid 19, l’ex Presidente del Senato, Franco Marini, è stato dimesso.

Buoni notizie per Franco Marini, ex Presidente del Senato e anche Ministro originario di San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila: dopo quasi un mese di ricovero, infatti, è stato dimesso dall’ospedale di Rieti, dov’era ricoverato a causa delle complicazioni da Covid 19.

“Un grande abbraccio ed auguri al Presidente Franco Marini, – ha commentato la deputata PD Stefania Pezzopane – dimesso oggi dall’ospedale De Lellis di Rieti. È davvero la notizia che tutti attendevamo. ‘Con una completa guarigione del quadro respiratorio e discrete condizioni generali’. È quanto dichiara il Direttore del Dea e del reparto Covid di sub intensiva dell’Ospedale, il dottor Flavio Mancini. Era stato ricoverato il 2 gennaio, presso l’ospedale di Rieti, a causa di una insufficienza respiratoria di medio grado causata dal Covid. Ha combattuto come sempre e dopo quasi un mese è finalmente uscito dall’ospedale. Ne siamo tutti tanto felici! Lo aspettiamo nella sua terra d’Abruzzo che lui ama tanto.”