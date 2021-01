Superbonus 110%, Stefano Miconi docente del corso formativo del Sole 24 Ore

Girato a L’Aquila il corso formativo sui Superbonus 110 % organizzato dalla 24 Ore Business School, del Sole 24 Ore, in collaborazione con il dottore commercialista Stefano Miconi.

Il corso è stato realizzato per assicurare il supporto e la consulenza ai professionisti di tutta Italia sulle norme il superbonus e le altre agevolazioni per l’edilizia.

Il corso online sul Superbonus 110 % è stato presentato dal Sole 24 Ore e prevede 10 ore di formazione, divise in 18 moduli. Il corso inizierà il 19 febbraio prossimo.

Commissionato dal Sole 24 Ore all’aquilana ESB Link, il corso è stato registrato a L’Aquila negli studi di Stefano Miconi tra novembre e dicembre scorsi.

“Il corso sul Superbonus 110% si prospetta come strumento utile e innovativo, perchè permette di avere il controllo di quello che stai facendo durante la realizzazione dell’intero progetto. Sarà utile conoscere le procedure di controllo di Enea e Agenzia delle Entrate in quanto lavorare senza sapere come sarai controllato è molto complesso”, spiega Miconi al Capoluogo.

“La 24ORE Business School ha creduto nel modello che noi abbiamo creato e ha deciso che poteva essere di valido supporto per ogni figura che interviene nel processo di realizzazione dei lavori”.

“Un modello che parte con un controllo dell’impostazione dell’idea progettuale e si sviluppa poi nel controllo documentale di tutto ciò che è stato realizzato dai tecnici e dal commercialista. Successivamente nelle fasi di rendicontazione ci occupiamo anche di accompagnare il cliente (sia esso impresa che professionista) presso nostri partner finanziari per monetizzare il credito maturato”.

Il corso si avvale del prezioso contributo di Enea e Agenzia delle Entrate che interverranno con due moduli, in cui verrà spiegato come saranno impostate e svolte le procedure di controllo a fine lavori.

Presente da oltre 26 anni, 24 Ore Business School è un’eccellenza tutta italiana con un’offerta formativa molto innovativa che ha riconosciuto Stefano Miconi come uno dei maggiori esperti del settore in Italia.

Il progetto della ESB Link, la società di Stefano Miconi e dei suoi partner, nasce da un’esperienza multidisciplinare di molti anni, maturata nell’ambito dell’edilizia e della ricostruzione urbana sul piano tecnico (progettazione e ristrutturazione), dell’amministrazione e della fiscalità ed integrata con specifiche ed ampie competenze finanziarie, legali ed assicurative.

La ESB Link si propone come partner nell’affiancamento di imprese e professionisti, sia tecnici che commercialisti/consulenti del lavoro, che vogliono realizzare un progetto di Superbonus 110%.

La società, oltre alla sua carta dei servizi, offre soprattutto assistenza nell’ambito amministrativo per la cessione del credito, supportata da importanti partner finanziari e istituzionali.

“Ci occupiamo di sviluppare tutta la procedura amministrativa necessaria per la cessione, affiancando Commercialisti e Consulenti del lavoro nella stesura della pratica di cessione del credito, rendendo la procedura facile e rapida”.

Il dottor Miconi interviene nel corso in diversi moduli, occupandosi proprio della procedura della cessione del credito.

E’ coadiuvato da numerosi professionisti della città di L’Aquila, che si occupano dei moduli più prettamente tecnici e legali. Tra i nomi degli altri docenti, l’avvocato Piergiorgio Merli, l’ingegnere Massimo Lombardo, il geometra Pierluigi Accili e la responsabile dei rapporti con i clienti della ESB Link, Rosita Lorenzetti.

Corso guida al Superbonus 110%: gli obiettivi e a chi è riservato

Il corso punta a far acquisire una conoscenza completa e aggiornata della normativa sul Superbonus 110%, ricevere una guida nella gestione delle pratiche, nell’analisi della documentazione e nelle verifiche e valutazioni da effettuare, diventare un consulente esperto per fornire un’assistenza sicura e senza errori

Il corso si rivolge a dottori commercialisti, amministratori di condominio, ingegneri, architetti, geometri, certificatori energetici, consulenti finanziari, imprenditori, proprietari e in generale a tutti i soggetti interessati ad acquisire una preparazione mirata e completa sul tema.

Si otterrà il certificato di frequenza con il superamento dei test di autovalutazione e delle esercitazioni. Il corso sarà abilitante per lavorare per la società ESB Link S.r.l. come consulente esperto in controlli Superbonus 110%.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link

Brochure corso di formazione superbonus 110%