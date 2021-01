Incidente sulla statale 17, auto si ribalta

L’AQUILA – Incidente sulla statale 17, tre auto coinvolte di cui una ribaltata.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio nei pressi della rotonda vicino al centro commerciale L’Aquilone. Tre i mezzi coinvolti, tra cui un’auto che si è ribaltata a seguito dell’urto. Per fortuna la ragazza alla guida non ha riportato gravi conseguenze ed è riuscita a uscire autonomamente dal mezzo, prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Sul posto, i carabinieri e il 118 per gli accertamenti del caso.