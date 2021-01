Equo canone Ater: promesse mantenute, la copertura c’è ed è reale

La copertura del canone di locazione per gli inquilini delle case Ater inagibili nei Map e progetto Case è reale e vera.

Lo dice il Presidente vicario del consiglio regionale Roberto Santangelo, che torna sulla polemica sollevata nei giorni scorsi riguardante la copertura finanziaria della legge regionale 32

Nel corso del consiglio regionale odierno è stato approvato un emendamento che destina 400mila euro per appianare “quella che potremmo definire una “distrazione” degli uffici che non inficiava l’impegno di questi fondi. L’importante è che si sia rimasti vigili e che – alla fine – i fondi siano stati correttamente destinati”, sottolinea Santangelo.

“È importante che si sappia che le promesse sono state mantenute e che la copertura del canone di locazione per gli inquilini delle case ATER (case inagibili) nei MAP e progetto CASE è reale, vera e coperta.

Dopo un’attenta interlocuzione con gli enti ministeriali preposti e una serie di controlli, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto non necessario impugnare l’articolo 2 della L.R. 32/2021 in quanto – torno a ripetere – i fondi erano e sono accertati, riscossi, disponibili e non vincolati.

Approvando quindi un emendamento dalla copertura economica di 400.000 euro appianeremo quella che potremmo definire una “distrazione” degli uffici che non inficiava l’impegno di questi fondi. L’importante è che si sia rimasti vigili e che – alla fine – i fondi siano stati correttamente destinati” spiega Santangelo.

“Mi dispiace dover deludere – per l’ennesima volta – gli esponenti dell’opposizione aquilana, ma l’Amministrazione regionale di cui sono membro parla per atti e soprattutto nell’esclusivo interesse dei cittadini. L’emendamento che abbiamo approvato oggi è l’ennesima vittoria per i cittadini aquilani” conclude il Presidente Vicario del Consiglio regionale Santangelo