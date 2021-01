Velino, chi sono i quattro escursionisti dispersi

Avezzano col fiato sospeso. Si continua a sperare per i quattro dispersi sul Velino, che hanno fatto perdere le loro tracce nella giornata di ieri.

Sono partiti ieri mattina per una escursione dal Rifugio Casale da Monte. Quattro amanti della montagna, delle escursioni ad alta quota. Proprio al Rifugio hanno lasciato le loro automobili, per poi incamminarsi per l’escursione programmata. Non si sa con precisione dove i quattro fossero diretti: alle 19 è scattato l’allarme, lanciato dal padre dell’unica ragazza del gruppo, Valeria Mella.

Le ricerche sul Velino sono state momentaneamente interrotte intorno alle 13 a causa del meteo avverso.

Tonino Durante è un noto commerciante di Avezzano, di 60 anni. Titolare di un negozio che vende coltelli nelle vicinanze del Municipio di Avezzano. È esperto di montagna, oltre che grande appassionato delle escursioni ad alta quota.

Gian Mauro Frabotta, 33enne figlio di Mauro Frabotta, titolare dello storico Alimentari Frabotta in zona Cavour ad Avezzano, inserito recentemente tra le migliori Gastronomie italiane. Grande appassionato di escursioni, poco più di un anno fa era stato anche in Nepal, per compiere la missione Imja Tse, 6189 metri d’altitudine.

Nel gruppo dei 4 dispersi anche due giovanissimi fidanzati, con una grande passione comune: la montagna. Valeria Mella, 25enne avezzanese, tra le maestranze del Teatro dei Marsi come Hostess per l’associazione Harmonia Novissima. Giovane e bella, laureata in Fisioterapia all’Università degli Studi dell’Aquila. Figlia di un Maresciallo dei Carabinieri.

Al suo fianco Gianmarco Degni, 26enne di Avezzano. Molto conosciuto in città per l’attività di famiglia, su viale Marconi, un negozio di attrezzatura sportiva. Anche Gianmarco grande amante della montagna.

Per loro Avezzano, la Marsica e tutto l’Abruzzo continuano a sperare. Mentre sul Velino continuano le ricerche, sotto la neve.