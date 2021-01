L’Aquila – Martedì giornata fredda con cielo nuvoloso, qualche fiocco di neve sul Gran Sasso.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso ovunque fino al tardo pomeriggio, quando si apriranno ampie schiarite. Qualche nube in più ci sarà sulle zone orientali della conca aquilana e sul Gran Sasso. Proprio a ridosso del massiccio del Gran Sasso e del Sirente potrà cadere qualche fiocco di neve.

Temperature in calo, sia nei valori minimi (-4/-2°C) che in quelli massimi (+1/+4°C). Venti moderati da nord, con rinforzi sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)