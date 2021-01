L’Aquila – Lunedì giornata invernale con nuvolosità irregolare, neve in montagna a basse quote.

La giornata di lunedì si aprirà con nuvolosità irregolare sulle zone a confine con il Lazio e con cielo parzialmente nuvoloso altrove. Nel corso della mattinata tale nuvolosità tenderà ad intensificarsi e ad estendersi al resto del territorio aquilano. Ci saranno anche delle precipitazioni fino a sera, più probabili ed intense sulle zone occidentali e a ridosso dei rilievi. La quota neve sarà in sali-scendi. Inizialmente la neve cadrà dai 700-800 metri. Successivamente la quota neve potrebbe temporaneamente risalire sui 1000 metri, per poi ridiscendere a 600-700 metri in serata, quando però le precipitazioni cesseranno e si apriranno ampie schiarite. Anche la città di L’Aquila potrà vedere qualche fiocco nel corso della giornata.

Temperature in diminuzione, sia nei valori minimi (-2/+2°C) sia in quelli massimi (+2/+4°C). I venti spireranno moderati/forti, inizialmente dai quadranti sud-occidentali e in seguito ruoteranno da ovest/nord-ovest.

(Francesco De Angelis)

