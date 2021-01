L’Aquila, consumano all’interno di un bar: locale chiuso

L’AQUILA – Mancato rispetto delle misure anti Covid 19 all’interno di un bar: sospensione della licenza e sanzioni.

Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante ha proceduto alla chiusura, con provvedimento temporaneo di sospensione per 5 giorni della licenza, di un esercizio pubblico nell’immediata periferia ovest dell’Aquila. In particolare, nel corso dell’attività di controllo del territorio e del rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020 e successive modifiche finalizzate al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, gli operatori di Polizia insospettiti da un’eccesiva presenza di vetture in sosta all’esterno di un bar hanno deciso di procedere ad una verifica. Nella circostanza è stato verificato che all’interno dell’esercizio erano presenti diversi avventori intenti a consumare delle bevande; quest’ultimi, unitamente al gestore, sono stati sanzionati per inosservanza delle disposizioni normative finalizzate a prevenire e contenere il diffondersi del virus.