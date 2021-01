Dispersi sul Velino, ricerche interrotte a causa del maltempo

Momentaneamente interrotte le ricerche dei 4 dispersi sul Velino. Le condizioni meteo avverse rendono impossibili e troppo pericolosi i soccorsi.

Sono andate avanti per tutta la mattina fino alle 13 circa le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Velino, dalla giornata di ieri.

A causa della neve, della nebbia e del forte vento, che soffia da nord ovest e sta causando accumuli di neve e numerosi e continui smottamenti sul Velino, le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico e quelle della Guardia di Finanza hanno dovuto al momento sospendere le ricerche dei dispersi, che ieri mattina erano partiti a piedi dal rifugio Casale da Monte per una passeggiata a Valle Majelama, non si sa ancora se diretti verso punta Trento o punta Trieste, le due cime del massiccio del Velino.

Un ulteriore possibile indizio è il segnale di uno dei telefoni cellulari dei quattro, localizzato dalla Guardia di Finanza a quota 1.800 metri – come riportato dalla redazione del Capoluogo – in prossimità del luogo dove stanotte le squadre di soccorso hanno identificato una valanga, all’incrocio tra la Valle Majelama e quella del Bicchero.

Valanga che potrebbe essere anche dei giorni scorsi e segnale che non dimostra comunque che i quattro fossero esattamente lì in quel momento.

Non è possibile il sorvolo con gli elicotteri a causa delle proibitive condizioni meteorologiche e della scarsa visibilità. È molto difficoltoso raggiungere la quota anche a piedi. Il dispositivo di soccorso, composto dai nuclei specializzati dei VVF, GDF, Soccorso Alpino, oltre che dai Carabinieri, Polizia e Protezione Civile, rimane pienamente operativo ed è coordinato presso il PCA – Posto di Comando Avanzato dei Vigili del fuoco, posto nell’area del centro sportivo della frazione di Forme di Massa d’Albe.

Velino, chi sono i 4 escursionisti dispersi

Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella: chi sono i 4 appassionati di montagna.

Sono partiti ieri mattina per una escursione dal Rifugio Casale da Monte. Quattro amanti della montagna, delle escursioni ad alta quota. Proprio al Rifugio hanno lasciato le loro automobili, per poi incamminarsi per l’escursione programmata. Non si sa con precisione dove i quattro fossero diretti: alle 19 è scattato l’allarme, lanciato dal padre dell’unica ragazza del gruppo, Valeria Mella.

Tonino Durante è un noto commerciante di Avezzano, di 60 anni. Titolare di un negozio che vende coltelli nelle vicinanze del Municipio di Avezzano. È esperto di montagna, oltre che grande appassionato delle escursioni ad alta quota.

Gian Mauro Frabotta, 33enne figlio di Mauro Frabotta, titolare dello storico Alimentari Frabotta in zona Cavour ad Avezzano, inserito recentemente tra le migliori Gastronomie italiane. Grande appassionato di escursioni, poco più di un anno fa era stato anche in Nepal, per compiere la missione Imja Tse, 6189 metri d’altitudine.

Nel gruppo dei 4 dispersi anche due giovanissimi fidanzati, con una grande passione comune: la montagna. Valeria Mella, 25enne avezzanese, tra le maestranze del Teatro dei Marsi come Hostess per l’associazione Harmonia Novissima. Giovane e bella, laureata in Fisioterapia all’Università degli Studi dell’Aquila. Figlia di un Maresciallo dei Carabinieri.

Al suo fianco Gianmarco Degni, 26enne di Avezzano. Molto conosciuto in città per l’attività di famiglia, su viale Marconi, un negozio di attrezzatura sportiva. Anche Gianmarco grande amante della montagna.

Velino, le ricerche

Le ricerche sono scattate ieri intorno alle 19, quando il padre di Valeria Mella, una delle persone disperse, ha lanciato l’allarme per il mancato rientro di sua figlia. Il gruppo di quattro escursionisti è partito in mattinata per un’escursione sul Velino. Non si conosce con esattezza la destinazione dei quattro. Le auto sono state lasciate al Rifugio Casale da Monte. Da lì i soccorritori hanno battuto le possibili direzioni prese dagli escursionisti, verificando se il gruppo fosse riuscito a trovare riparo in tutti i rifugi e bivacchi presenti sul territorio.

Le ricerche sono partita ieri, quando stava già scendono il buio. 11 uomini del Soccorso Alpino hanno raggiunto il Rifugio, ma sono dovuti riascendere dal Velino dopo le 23, a causa del buio e dell’impossibilità di continuare nell’attività di ricerca. I controlli sono andati comunque avanti grazie a un elicottero dell’Aeronautica Militare, arrivato da Pratica di Mare. L’unico mezzo in grado di svolgere ricerche notturne, poiché dotato di particolari sensori.

All’alba di questa mattina, lunedì 25 gennaio, sono ripartite le ricerche, con il Soccorso Alpino e la Gdf, i Vigili del Fuoco, Il CAI, i Carabinieri e la Protezione Civile. Arrivata sul posto anche una squadra del 9° Alpini L’Aquila, per le attività di coordinamento e logistica nello svolgimento delle ricerche.

Ricerche che sono state interrotte intorno alle 13 di oggi, a causa delle condizioni meteo avverse.