Dispersi sul Velino, ricerche concentrate su due percorsi

Sono riprese le ricerche da terra dei quattro disperi sul Velino. In volo l’elicottero della Guardia di Finanza: le squadre del Soccorso Alpino della Gdf, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono ripartite e hanno raggiunto il punto in cui i quattro hanno lasciato le automobili ieri, prima di allontanarsi e far perdere le loro tracce.

Alle prime luci dell’alba sono ripartite le ricerche dei quattro dispersi. Durante la notte i controlli sul Velino sono andati parzialmente avanti, grazie all’elicottero dell’Aeronautica Militare. In questo momento è in volo l’elicottero del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e sono in azione le squadre da terra.

I soccorritori hanno raggiunto il posto in cui i 4 ieri hanno lasciato le loro automobili, per poi allontanarsi per l’escursione. L’elicottero della Gdf può permettere di rintracciare, nel raggio di circa 1 km, i telefonini dei dispersi, grazie a un sistema di tracciamento delle celle telefoniche.

Le ricerche si stanno concentrando sui due percorsi che si possono intraprendere dal punto esatto in cui sono state parcheggiate le auto, nelle vicinanze di Valle Majelana.

Guardia di Finanza, Soccorso Alpino Nazionale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono impegnati nelle ricerche. A breve partiranno altre squadre di militari per dar man forte al personale già partito. Il tempo non aiuta, tra nevischio e nebbia sparsa.

Velino, chi sono i 4 dispersi

Un uomo di 60 anni e 3 giovani, tra i 25 e i 33 anni. Sono loro i quattro dispersi che si continuano a cercare sul Velino, ormai dalla serata di ieri, quando il buio ha reso complicate le operazioni di soccorso fin dal principio.

Quattro avezzanesi appassionati di montagna. Tonino Durante, 60 anni, esperto di montagna, Gian Mauro Frabotta, 33enne, e i fidanzati Gianmarco Degni, 26enne, e Valeria Mella.

La speranza è che i quattro possano aver raggiunto il rifugio Corfino, in Valle Genzana.

I quattro dispersi sono molto conosciuti in città. Tonino Durante è un noto commerciante, titolare di un negozio, Valeria Nella è hostess di Harmonia Novissima, il fidanzato, Gianmarco Degni, è il figlio del titolare di un negozio che vende articoli sportivi, in centro città, così come Gian Mauro Frabotta, figlio del proprietario di uno storico Alimentari di Avezzano.

I primi soccorritori sono partiti intorno alle 20. Ma le condizioni sul Velino non erano facili: intorno alla mezzanotte le ricerche da terra, con gli 11 soccorritori partiti, si sono interrotte a causa del maltempo e del buio ormai fitto, che rendeva impossibile proseguire l’attività di ricerca.

Questa mattina alle 6 la ripresa delle ricerche.