Ricamotutto, a L’Aquila una nuova realtà per l’abbigliamento da lavoro personalizzato

Ricamotutto è la nuova realtà nata a L’Aquila dedicata all’abbigliamento da lavoro personalizzato.

Ricamotutto è figlia della fusione di due aziende consolidate del territorio aquilano come la Dg Promotion srl, leader nel settore della cartellonistica pubblicitaria da oltre un decennio e la Jollygraph srl, azienda specializzata nella comunicazione visiva ad ampio raggio.

Le due aziende hanno deciso di mettere insieme le capacità e le competenze investendo in un nuovo ambizioso progetto volto a far diventare la Ricamotutto, leader del mercato locale prima e poi di quello nazionale nel settore del visual.

I soci sono Barbara Zara e Davide Galassi, entrambi della Dg promotion srl, Manuel Massari e Marco Tiberio della Jollygraph srl.

Lo show room si trova a L’Aquila sulla SS17 accanto la galleria Icra, un luogo dove i clienti potranno scegliere il materiale, provare il capo, dire dove vogliono il logo, in che colori e in pochi giorni verrà restituito personalizzato.

L’azienda è specializzata nell’abbigliamento da lavoro personalizzato per ditte, per il settore ristorazione e per chiunque avrà voglia di veder ricamato il proprio logo su una maglietta, su una divisa, su un grembiule, su una giacca e ovviamente sulle immancabili mascherine, accessorio indispensabile al tempo del Covid 19.

Non solo ricamo ovviamente, ma anche serigrafia, sublimazione, stampa diretta e termoadesiva.

“Il proposito iniziale è quello di puntare alla personalizzazione dell’abbigliamento con tutto ciò che ne deriva, attraverso la qualità del prodotto neutro, rendendolo poi accattivante con l’idea del cliente che diventa realtà”, spiega al Capoluogo Davide Galassi.

“È il ricamo la peculiarità del macchinario su cui l’azienda ha investito perchè solo così si può stare al passo con un settore in costante evoluzione tecnologica”.

“Si tratta di un macchinario che punta all’efficienza e consente un ricamo professionale che andrà ad abbracciare non solo il campo promozionale, ma anche quello della moda e, perchè no, del calzaturiero”.

“Il progetto prevede non solo il contatto diretto con il cliente ‘one to one’: c’è anche un canale e-commerce, con un negozio virtuale dedicato alla personalizzazione, www.ricamotutto.it.

“Dopo mesi di chiusura e di isolamento, lo show room oggi ha un duplice simbolismo: da una parte il cliente può provare i capi, dall’altra cerchiamo di ricreare, con le dovute attenzioni e le cautele, quella socialità che noi aquilani rincorriamo da quasi 12 anni e venuta meno adesso con la pandemia. Il contatto diretto nel commercio è qualcosa di fondamentale, crea relazione, ma soprattutto fiducia ed empatia”.

“Ci rende orgogliosi aver potuto dare un’opportunità di lavoro a due ragazze aquilane, Maura, una giovane donna con una grande esperienza alle spalle nel settore della personalizzazione dell’abbigliamento, e Tania, molto promettente e soprattutto preziosa nella risoluzione delle problematiche”.

“Investire sui giovani, oggi, è importantissimo: sono loro la speranza per questo futuro incerto”, conclude.

L’azienda è presente su Facebook (qui il profilo di Ricamotutto): per informazioni contattare via Whatsapp il numero 379/2046508. Lo show room si trova a L’Aquila sulla ss17 uscita casello Aq Ovest, retro galleria Icra.

(pubbliredazionale)