L’Aquila, fuori pericolo il ragazzo che aveva bevuto gel disinfettante

È fuori pericolo ed è tornato a casa lo studente del Cotugno che aveva ingerito gel disinfettante.

Il 19enne aveva bevuto liquido per igienizzare le mani al rientro dal bagno: un gesto che poteva rivelarsi fatale. Nonostante i primi soccorsi arrivati tempestivamente, le condizioni del ragazzo sono state giudicate gravi, tanto da renderne necessario il ricovero in Rianimazione in prognosi riservata.

Fortunatamente, dopo due settimane di apprensione, il miglioramento e le dimissioni: la notizia positiva che ha fatto tirare a tutti un respiro di sollievo.

Sulla vicenda sono stati avviati accertamenti da parte degli agenti della Squadra Volante della Questura dell’Aquila, come si apprende dal Centro. È stata aperta anche una inchiesta dalla Procura della Repubblica dell’Aquila nella quale non sono stati ipotizzati reati né individuati indagati.