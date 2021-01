Coronavirus, 221 nuovi positivi in Abruzzo

Coronavirus, gli aggiornamenti di oggi, 23 gennaio, in Abruzzo: 221 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 97 anni.

11 quelli registrati in provincia dell’Aquila, 63 a Chieti, 79 a Pescara, 46 aTeramo. 2 residenti fuori regione. Eseguiti 3848 tamponi molecolari e 5399 test antigenici.

10 deceduti, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. 28768 guariti (+299), 10411 attualmente positivi (-88), 427 ricoverati in area medica (-14), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 9943 in isolamento domiciliare (-75).