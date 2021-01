Ciao Anna Rita Semplice: lasci un enorme vuoto

Se ne è andata Anna Rita Semplice, lasciando un enorme vuoto nella comunità di Lucoli e in quella aquilana.

Solare, propositiva, generosa e piena di energie: difficile descrivere in poche parole Anna Rita, il suo impegno per gli altri, la sua forza di volontà.

Il Capoluogo si stringe alla sua famiglia in questo dolore, condividendolo: Anna Rita era una nostra amica e lettrice. Ci siamo spesso confrontati con lei per segnalazioni, spunti per articoli e interviste.

Era stata lei a segnalarci quanto fosse importante l’utilizzo del Dignicap, il macchinario che evita la caduta dei capelli durante le sedute di chemioterapia, testimoniandocelo anche con delle fotografie.

Grazie Anna Rita, per tutto quello che ci hai donato nel tuo passaggio su questa terra.

I funerali si terranno lunedì.

