Sant’Agnese 2021, le cariche da remoto della compagnia de Ju Bambineju

Sant’Agnese a distanza, non si ferma neanche ai tempi del Covid. Cariche da remoto per la compagnia de ‘Ju Bambineju’.

Anche se in forma remota, in questo 2021 non ci siamo fatti mancare il consueto appuntamento con Sant’agnese. Dopo scrupolosa votazione, sono stati orgogliosamente eletti:

– Mamma dejji covid dej’atri: Serena

– La tamponara: Pasqualino

– La Lengua ‘nfetta: Ilaria

– ‘Occa a mascherina: Paolo

– L’ amuchina sorda: Giovanni

– Ju capiscionista: Paola

– Ju negazzionista: Elisa

– Ju decretista: Claudia

Cariche suggerite per l’occasione dagli amici di “ElleapostrofoA”.