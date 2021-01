Fiocco rosa in casa rossoblù, è nata Gioia: tanti auguri!

Benvenuta al mondo piccola Gioia, tanti auguri a mamma e papà!

L’annuncio del lieto evento dalla società rossoblù, in un post di congratulazioni.

“Fiocco rosa in casa rossoblù! Una bella, bellissima notizia in casa L’Aquila 1927. È nata in queste ore Gioia Lenart, figlia di Noemi e del nostro centrocampista David. Da parte di tutta L’Aquila 1927 i migliori auguri di tanta felicità”.

Ai genitori, David e Noemi, gli auguri da parte di tutta la redazione del Capoluogo. Buona vita piccola principessa.