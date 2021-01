Festival della Maldicenza, a Fulgenzio Ciccozzi l’Agnesino 2021

Fulgenzio Ciccozzi, con un significativo scatto sulla Ricostruzione, ha vinto il concorso fotografico “Ricostruendo” – intitolato ad Amedeo Esposito – cui era abbinato quest’anno l’Agnesino 2021, dedicato a Ludovico Nardecchia.

La foto era abbinata alla Confraternita “Ju Garage” di Roio che, quindi, deterrà il Palio per un anno. Quest’anno il “Pianeta Maldicenza” si è tenuto in tre serate televisive. È stato allestito dalla Confraternita dei Devoti di Sant’Agnese e dalle Congreghe agnesine che fanno parte del Comitato Organizzatore – con il patrocinio e il sostegno del Comune dell’Aquila – ed è mirato a promuovere la conoscenza della tradizione della maldicenza aquilana, intesa non come insulto o pettegolezzo, ma come sana, corretta e goliardica critica costruttiva e leale antagonismo.

Nel corso della serata conclusiva, ieri, condotta da Angela Ciano e a cui ha partecipato come ospite il noto attore ‘Nduccio, si è tenuta le cerimonia di premiazione. Il segretario del Concorso fotografico Marco Equizi, ha illustrato gli esiti della giuria tecnica (Roberto Grillo, Cristian Nuvolone e Stefano Pettine). Oltre al vincitore, menzioni speciali sono state assegnate a: Alessandro Martelli e Mauro Sirolini; una segnalazione anche per il giovanissimo Enrico Cianca per il suo scatto e per la piccola Elisa Marchitelli, che ha inviato non una foto ma un…disegno tenerissimo.

Le tre serate in Tv della sedicesima edizione del festival, con spettatori da tutto l’Abruzzo, hanno raccolto consensi e partecipazione facendo ben sperare per un prossima collaborazione. Il Comitato Organizzatore spera comunque di tornare, già dal prossimo anno, in presenza.

ALBO D’ORO DELL’ “AGNESINO”

2021 – Fulgenzio Ciccozzi

2020 – Giuseppe Placidi e Lorenzo Coletti

2019 – Pio Di Stefano

2018 – Annalisa Petrilli

2017 – Lorenzo Coletti

2016 – Giacomo Carnicelli

2015 – Giacomo Carnicelli e Stefano Carnicelli

2014 – Giacomo Carnicelli

2013 – Giacomo Carnicelli

2012 – Stefano Carnicelli

2009 – Pio Di Stefano

2008 – Rossana Crisi Villani

2007 – Franco Narducci

2006 – Pio Di Stefano

2005 – Gianni Sebastiani

2004 – Anonimo

ALBO D’ORO DEL “PALIO DI SANT’AGNESE”

2021 – Congrega Ju Garage di Roio

2020 – Confraternita Balla che te passa

2019 – Congrega Bar Gran Sasso

2018 – Congrega delle Mejo Ortiche

2017 – Nobile Accademia di Sant’Agnese

2016 – Gli Amici di Zeppetella di Tornimparte

2015 – Gli Amici di Zeppetella di Tornimparte e Confraternita Aquilana dei Devoti di Sant’Agnese.

2014 – Gli Amici di Zeppetella di Tornimparte

2013 – Gli Amici di Zeppetella di Tornimparte

2012 – Gruppo Amici Sant’Agnese Pianola

2009 – Congrega Bar Gran Sasso