Di Nizio Atessa, bocciatura al VIA: “Le motivazioni del Comune hanno trovato riscontro”

Il Comitato VIA rigetta il progetto Di Nizio ad Atessa, il sindaco Borrelli: “Motivazioni di merito del Comune hanno trovato riscontro”.

“Si chiude con il rigetto della proposta e l’archiviazione definitiva un capitolo importante della vicenda Di Nizio”. Così il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, a commento della decisione del Comitato regionale VIA di questa mattina relativamente al progetto dell’impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti sanitari infetti: “Le motivazioni di merito e legali, – spiega il sindaco – sostenute dal Comune di Atessa, hanno trovato riscontro nel provvedimento del CCR-VIA (Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale) del 21/1/2021. Anche l’ultimo tentativo della ditta di ottenere una proroga “sine die” e rinviare alle calende greche ogni decisione, in attesa della conclusione del ricorso dalla stessa presentata al TAR Abruzzo, è stato rigettato”.

“Ringrazio Maurizio Calabrese, ingegnere per l’ambiente e il territorio, – prosegue il primo cittadino di Atessa – Emilio Carafa, ingegnere civile, Massimo Colonna, chimico, Andrea Rosario Natale ed Enrico Stagnini, entrambi dottori in scienze ambientali, tutti i componenti della Commissione Comunale che hanno motivato il parere negativo sulla V.INC.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) presentata al Comitato regionale. Un ringraziamento particolare al prof. Avv. Andrea Filippini per il supporto legale che ha dato e sta dando al nostro Comune”.

“Sappiamo, naturalmente, – conclude il sindaco – che la Di Nizio-Colasante si è già appellata al TAR Abruzzo. Affronteremo anche questo confronto, davanti alla giustizia amministrativa, nella serena consapevolezza delle ragioni di un intero territorio e della popolazione che ci vive e ci lavora”.