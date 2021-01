L’Aquila – Venerdì cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse in estensione a tutto il territorio dalle ore centrali del giorno.

La giornata di venerdì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso o coperto sulle zone occidentali del territorio e sui rilievi. Altrove il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso ma la tendenza è per un aumento della nuvolosità da metà giornata. Avremo anche delle precipitazioni diffuse, localmente intense, al mattino concentrate sulle zone a confine con il Lazio e sui monti mentre, dalle ore centrali del giorno, in estensione a tutto il territorio. Quota neve in temporanea risalita fino ai 1800 metri ed in rapido calo nella successiva notte fino a 1000 metri.

Temperature minime in leggero rialzo (+1/+5°C), massime stazionarie (+8/+11°C). Venti moderati/forti da sud. Le raffiche potranno essere anche molto intense sulle creste montuose, superiori ai 100 km/h.

(Francesco De Angelis)

