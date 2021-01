Incidente a Sassa, bus studenti contro furgone: un ferito

Incidente questa mattina intorno alle 8 in zona Sassa, al bivio tra la Sp Amiternina e via Brecciasecca. Un furgone si è scontrato con un bus che trasportava studenti: ferita una donna.

Paura questa mattina in località Sassa, al bivio che collega la strada provinciale Amiternina a via Brecciasecca. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Una donna a bordo del bus di studenti, seduta nel punto dell’impatto con il Furgone – un mezzo Iveco – è rimasta ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Aquila per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tornimparte, coadiuvati dai militari della Compagnia dell’Aquila.

Da ricostruire nei dettagli la dinamica dell’impatto. Il servizio di trasporto scolastico, comunque, è stato portato a termine con l’arrivo sul luogo dell’incidente di un altro mezzo sostitutivo. Per gli studenti, fortunatamente, solo un brutto spavento.

Non si tratta del primo incidente che avviene all’altezza del noto bivio tra l’Amiternina e via Brecciasecca.

Da tempo molti residenti di zona chiedono che venga messo in sicurezza l’incrocio, anche in considerazione del mancato rispetto del limite di velocità da parte degli automobilisti che percorrono il rettilineo che si immette sulla Sp. Amiternina.

Residenti che chiedono dissuasori o l’installazione di semafori, se non la costruzione di una rotatoria che vada a regolamentare la circolazione. La competenza di via Amiternina fa capo alla Provincia dell’Aquila: i residenti, da tempo ormai, chiedono che passi all’Anas.