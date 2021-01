Incidente a Preturo, auto finisce fuori strada: un ferito

Incidente sulla SS80 dir, all’altezza di Preturo. Perde il controllo della macchina e finisce fuori strada: donna ferita.

Ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento ed è finita fuori strada con l’auto. Incidente a Preturo, sulla SS 80 dir. Una signora finisce in ospedale, ma fortunatamente non ha subito gravi conseguenze dal sinistro stradale.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale dell’Aquila e del personale del 118, che ha prestato il primo soccorso alla donna e l’ha trasportata in ospedale, per le cure del caso. Stando alle prime informazioni – raccolte e verificate – la donna sta bene.

Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.