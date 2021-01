Trasporto studenti a L’Aquila, autobus pieno e niente distanziamento

L’AQUILA – La segnalazione a #dilloalcapoluogo: autobus TUA pieno di studenti, assembramenti alla fermata.

Segnalazione sul trasporto studenti a #dilloalcapoluogo, dove un lettore ha inviato un video girato alla fermata di via Savini.

Si tratta dell’arrivo degli studenti, alle ore 7.45.

Quello del trasporto studenti è uno dei nodi principali per la gestione dell’emergenza Covid 19 in ambito scolastico. Gli autobus non dovrebbero trasportare più del 50% dei passeggeri che normalmente potrebbero portare. È evidente, però, che al di là dei numeri è difficile far rispettare le giuste distanze agli studenti, che spesso si assembrano, non solo sugli autobus.

Le scuole si sono organizzate con ingressi scaglionati, non solo per evitare assembramenti all’ingresso, ma anche per aiutare i trasporti, in modo da far utilizzare ai ragazzi mezzi di diverse fasce orarie. Evidentemente, però, non sempre basta ad evitare situazioni di potenziale pericolo contagio.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.