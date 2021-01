L’Aquila, una ludoteca pubblica nell’ex serra al Parco del Sole

Una ludoteca pubblica nell’ex serra al Parco del Sole a L’Aquila.

L’ex serra situata all’interno del Parco Sole ospiterà una ludoteca pubblica. È quanto ha stabilito oggi la giunta comunale dell’Aquila, che ha approvato il progetto inserito nell’ambito dell’iniziativa denominata “Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi”.

“Continua il percorso intrapreso dall’amministrazione volto a promuovere l’arricchimento educativo dei nostri giovani, con un intervento che ha un duplice valore: diffondere cultura e conoscenza, soprattutto tra i più piccoli, grazie alle associazioni che operano in questo campo, e valorizzare un immobile fino ad oggi inutilizzato, a due passi dal centro storico, che diventerà luogo di aggregazione, condivisione e socialità per le famiglie e i loro figli”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche educative, Francesco Bignotti.

Sempre nella seduta odierna l’esecutivo ha dato i via libera a un atto di indirizzo che prevede la partecipazione del Comune dell’Aquila ad un partenariato, finanziato con fondi ministeriali, per l’utilizzo della struttura Ape Tau in progettualità educative per la fascia 0-6 anni.

“Mettendo a sistema le realtà cittadine e favorendo i processi di rete -concludono- si possono far crescere e sviluppare le potenzialità del territorio tramite progetti innovativi” concludono sindaco e assessore.